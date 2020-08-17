Трехлетний ребенок попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 18 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 17 августа, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал 3-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.15 на ул.Водяной, 45а. По предварительным данным, 21-летний водитель Toyota Probox сбил ребенка, который пересекал проезжую часть вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате мальчик с травмами доставлен в больницу. В момент ДТП ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу ул.Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон: 8 (3822) 795-300.

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