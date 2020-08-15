Пассажир мопеда погиб при столкновении с ВАЗом на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 15 августа, на трассе Михайловка - Итатка столкнулись встречные ВАЗ-2107 и мопед Racer, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошел около 3.40 на 25 километре трассы. По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП 22-летний пассажир мопеда скончался, 39-летний мопедист госпитализирован. Водитель ВАЗа скрылся с места происшествия, но позже был найден сотрудниками Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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