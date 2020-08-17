В Томской области выберут лучших веб-разработчиков

17 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Завтра, 18 августа, в Томской области стартует региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений». За это звание будут бороться специалисты, работающие программистами, веб-дизайнерами и разработчиками приложений не менее трех лет.

В нынешнем году конкурс впервые пройдет полностью в дистанционном формате. Специально для этого Научно-исследовательский Томский государственный университет подготовил специальную площадку, с помощью которой конкурсант сможет выполнять задания хоть у себя дома. Достаточно установить и настроить онлайн-камеры по инструкции, которую предоставила техническая комиссия организаторов.

Независимые эксперты будут следить за работой участников с помощью трех камер. Одна из них будет направлена на рабочий стол конкурсантов, другая на лицо, третья — на аудиторию, в которой тот работает.

Сегодня участники проходят инструктаж и проверяют оборудование. Старт конкурса будет дан завтра в 10.00 по томскому времени. Участникам предстоит пройти тест, включающий 20 вопросов. После этого они перейдут к практической части. Конкурсантам предстоит за 3 часа (с перерывом на обед) разработать форму сайта с вводными параметрами, описанными в конкурсном задании.

Процесс работы над конкурсными заданиями будет транслироваться через сервисы Twitch и Youtube, где будут переключаться сцены и участники. Само задание конкурсанты также выложат на сервер, предоставленный ТГУ.

Далее независимые эксперты из Томской, Челябинской и Воронежской областей оценят работы участников. В конце дня, в 18.00, главный судья конкурса - технический директор ООО «Гео-С» Максим Удалов — назовет имя победителя.

Следить за ходом конкурса смогут все желающие. Трансляция будет доступна по ссылке.

Лучший представит Томскую область на федеральном этапе «Лучший по профессии», который состоится на следующей неделе, 25-26 августа. Он также пройдет в дистанционном формате, а его организацией займется Департамент труда и занятости населения Томской области совместно с ТГУ.

Томская область уже становилась площадкой для проведения федеральных этапов всероссийского конкурса: в 2014 году определяли финалиста в номинации «Лучший портной», в 2015 году — «Лучший дозиметрист», в 2018-м – в номинации «Лучший лаборант химического анализа».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно для повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта участников. Победители конкурса в каждой номинации получают 300 тыс. рублей за первые места, 200 — за «серебро» и 100 тыс. рублей — за «бронзу».

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