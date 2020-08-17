Елена Петроченко назначена управляющим томским отделением Банка России

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2020 // Фото: Банк России

Сегодня, 17 августа, приказом Банка России Елена Петроченко назначена управляющим Отделением по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Ранее Елена занимала должность заместителя управляющего.

Елена Петроченко родилась в 1973 году в Красноярске. В 1995 году окончила Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», а в 2005 году — по специальности «Юриспруденция».

С 1993 по 1994 гг. работала экономистом в Красноярском акционерном инновационном банке «Инкрасбанк».

С 1994 по 2018 гг. — прошла путь от экономиста 1 категории отдела лицензирования, регулирования и анализа деятельности банков Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Красноярскому краю до начальника отдела банковского надзора Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В октябре 2018 года Елена была назначена заместителем управляющего Отделением по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) является особым публично-правовым институтом России, главным банком первого уровня. Организация выступает главным эмиссионным и денежно-кредитным регулятором страны, разрабатывает и реализует во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику. Банк наделен особыми полномочиями — правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Он также выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. В обязанности Банка России входит контроль деятельности кредитных организаций, выдача и отзыв у них лицензии на осуществление банковских операций.

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