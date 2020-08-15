В Томской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом, 78 человек выздоровели

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 15 августа, в Томской области зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 78 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из вновь заболевших COVID-19 у 29-ти нет симптомов, у 18-ти признаки ОРВИ, у четырех пневмония. В обсерваторах под Томском находится 41 человек.

За весь период в Томской области установлено 4936 случаев заболевания COVID-19, 3611 выздоровели, 51 умер.

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