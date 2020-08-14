Томская область получит более 95 млн рублей на допвыплаты медикам, работающим с COVID-19

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Правительство РФ выделило Томской области 95,5 млн рублей из федерального резервного фонда. Средства будут направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам Томской области, работающим с COVID-19, а также работникам, которые находятся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в ближайшие дни выплаты получат более двух тысяч медработников региона. Размер выплаты сотруднику зависит от его среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года и времени работы с зараженными пациентами. Выплаты в размере от 20 до 80 процентов получат медработники скорой помощи и первичного звена, работающие с COVID-19; выплаты от 30 до 100 процентов — медицинские работники стационаров, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.



«На сегодняшний день сформированы заявки от областных учреждений и готовятся финансовые документы на выплату», - уточнила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Элеонора Моисеенко.



Она добавила, что кроме этих выплат медикам, непосредственно участвующих в оказании помощи пациентам с COVID-19, ежемесячно выплачиваются дополнительные «стимулирующие»: по 80 тысяч врачам стационаров, по 50 тысяч – среднему медицинскому персоналу стационаров и врачам «скорых», по 25 тысяч – младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых». Транш на эти выплаты регион уже получил, выплата сотрудникам произведена в начале августа вместе с зарплатой.

Напомним, по последним данным в Томской области зарегистрировано 4885 случаев заболевания COVID-19, 3533 выздоровели, 51 человек умер. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,96.

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