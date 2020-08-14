Мошенник продал томичу несуществующих биглей и клетку для них

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Житель Томской области стал жертвой мошенника при покупке щенков породы «Бигль», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина увидел объявление о продаже животных в одной из соцсетей. Однако по указанному номеру никто не отвечал. Позже продавец сам вышел на связь, написав сообщение сразу же после звонка. Злоумышленник предложил своей жертве воспользоваться одним из мессенджеров и обсудить условия сделки там.

Продавец предоставил фото и видео щенков, а затем потребовал перевести ему на банковскую карту 10 500 рублей, а затем еще 2 400 — для покупки специальной клетки, так как щенки находились за пределами Томской области. Тут покупатель заподозрил продавца в мошенничестве и попросил сделать видеозвонок, чтобы увидеть щенков живьем. Однако продавец отказал и перестал выходить на связь.

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