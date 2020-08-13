Томичей приглашают на выставку редких монет

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2020 // Фото: tomskmuseum.ru

На прошлой неделе в Томском областном краеведческом музее им. М. Б. Шатилова открылась выставка «Истории Победы. Юбилейные монеты из коллекции Банка России».

«В этом году юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И многие проекты разных организаций, не только музеев, затрагивают именно эту тему. Данный выставочный проект не исключение. О сюжетах войны можно говорить, опираясь на различные предметы: письма солдат, оружие, герои. Юбилейные монеты не исключение. Представленные монеты отражают битвы, сражения, оружие, конструкторами которых являлись советские деятели. Выставка будет интересна коллекционерам и просто интересующимся историей монет, а также военной историей», — отметили в музее.

Коллекция монет предоставлена Томским Отделением Центрального Банка Российской Федерации. В честь 75-летия победы монетный двор чеканил серии монет посвящённые Великой Отечественной войне. Таким образом, в банке появилась коллекция, посвящённая данной теме, которую и решено было представить публике.

На выставке можно увидеть юбилейные монеты различных номиналов, серий и годов выпуска. При создании ряда монет художники использовали как первоисточник всемирно известные снимки: «солдат оставляет автограф на колонне Рейхстага», «Комбат», «Трофейный полк», «Флаг над Рейхстагом», «Санитарка помогает раненому бойцу».

Выставка будет открыта для посещения до 13 сентября включительно. С соблюдением социальной дистанции, вставки могут посещать не более пяти человек в группе.

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