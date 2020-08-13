В Томске частично перекроют движение по ул. Мокрушина

13 августа 2020 / Томский Обзор

В субботу утром, 15 августа, в Томске будет частично закрыта проезжая часть по ул. Мокрушина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано со строительством транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга на 76-м км. Здесь выполнят работы по устройству новой дорожной одежды, «островков безопасности» из бортовых камней.

Предполагается, что ограничение будет снято 23 августа в 20.00. До этого времени движение транспорта будет организовано по двум полосам с левой стороны на железнодорожном переезде в сторону указанной улицы, вместе существующих четырех полос.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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