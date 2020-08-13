Экологи нашли следы слива канализации в реку у поселка в Томске

13 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Химико-аналитическая лаборатория томского ОГБУ «Облкомприроды» проанализировала пробы, отобранные в реке Малая Киргизка в поселке Сосновый бор (входит в состав города Томска), которые взяли из-за жалоб населения, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«По результатам лабораторных исследований, в воде, вытекающей из металлической трубы на месте свалки в лесном массиве, обнаружены нитрит-, нитрат-, сульфат-, хлорид-ионы, а также другие вредные химические соединения. Это свидетельствует о поступлении в водоем канализационных стоков», — говорится в сообщении.

Для определения источника загрязнения пробы отбирали неоднократно в нескольких местах по течению реки.

В конце июля жители Соснового бора жаловались на неприятный запах от Малой Киргизки. Специалисты областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и «Облкомприроды» обнаружили источник сброса — трубу, идущую предположительно с территории промышленной зоны.

В связи с этим было инициировано административное расследование.

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