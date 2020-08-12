На днях томичей ждут грозы, дожди и сильный ветер

12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ближайшие дни, 13 и 14 августа, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с, возможен град», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций. Также необходимо соблюдать правила личной безопасности при ухудшении погодных условий: избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

По данным сайта гидрометцентра, 13 и 14 августа температура воздуха в Томске будет облачно, ожидаются дожди, температура воздуха — 26-24 градуса.

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