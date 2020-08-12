Популяция уток в Томской области могла пострадать из-за отмененной весенней охоты - эксперт

12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Отмена весенней охоты может стать одной из причин снижения рождаемости уток в Томской области, считает заместитель председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий Истомин.

«Мое мнение такое, что селезни в условиях безопасности не хотят заводить отношения с утками, и, следовательно, самки не высиживают птенцов. Но это один из факторов, влияющих на популяцию водоплавающей дичи. Также на популяцию виляют, в том числе и пути миграции, и погодные условия», — сказал Истомин агентству «Интерфакс-Сибирь».

Вместе с те, он сообщил, что пока информации о каком-либо снижении популяции от охотоведов не поступало.

Истомин также сообщил, что заранее — с 30 июля — была открыта выдача разрешений на охоту, в том числе и на водоплавающую дичь, которая будет разрешена в Томской области с 29 августа по 15 ноября. «Пока какого-то ажиотажа желающих получить разрешение мы не наблюдаем», — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, после впервые за 60 лет отмененной весенней охоты губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил общий объем и квоты добычи охотничьих видов животных.

Так, в предстоящем осенне-зимнем сезоне охотники без ущерба популяциям могут добыть в Томской области 2 тыс. 171 лося — на 11,5% больше, чем прошлом, 1 тыс. 220 диких северных оленей (+7,3%), 21 тыс. 318 соболей (+2,8%), 1 тыс. 13 бурых медведей (+7,3%), 1 тыс. 180 барсуков (+16,7%).

В списке нелимитируемых животных — глухарь, которого без ущерба для популяции можно добыть до 60 тыс. особей, тетерев — до 200 тыс., рябчик — до 350 тыс., заяц-беляк — до 8 тыс., водоплавающая дичь — до 68 тыс.

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