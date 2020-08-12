В Томской области активизировался луговой клещ, с ним можно столкнуться в Лагерном саду

12 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива БИ ТГУ/пресс-служба ТГУ

Луговой клещ — сравнительно новый вид для Томской области — вышел из летней спячки. В августе самки и самцы для продолжения рода питаются кровью прокормителей — зайцев, лис, птиц и других животных. Вместе с тем в период повышенной активности жертвой лугового клеща может стать и человек, что следует учесть любителям проводить время на природе, сообщает пресс-служба вуза.

«Впервые высокочисленный очаг лугового клеща был обнаружен в Томске в 2015 году, — рассказывает профессор кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Владимир Романенко. — В областном центре новый вид облюбовал Лагерный сад, где сейчас сформировалась уже достаточно устойчивая популяция. Аборигенные виды — таёжный клещ и клещ Павловского — в настоящее время не опасны, они переживают период линьки. „Новичок“ же, напротив, вышел из летней диапаузы и набирает активность. Оказавшись на территории, где обитает луговой клещ, человек вполне может выступить для него прокормителем».

Чтобы быть готовой к воспроизведению потомства, самке необходимо напиться крови. Такая же ситуация и с самцом — в противном случае он не чувствует самку и не склонен к спариванию. Поэтому любителям походов и отдыха на природе стоит оставаться бдительными.

Как отмечает биолог ТГУ, оптимальным местом для обитания клеща выступают южные склоны, которые хорошо прогреваются. В Томской области наряду с Лагерным садом одним из мест, где развивается очаг лугового клеща, стали окрестности села Коларово.

Луговой клещ является переносчиком целого ряда заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, различные арахнозы. Учёные кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ обращаются к томичам и жителям пригорода с просьбой: если вы сняли с себя клеща (без присасывания), просьба отдать его в Биологический институт ТГУ на исследование. Это поможет зоологам получить больше информации о видовом разнообразии опасных членистоногих и их заражённости инфекциями. Наличие таких данных помогает разрабатывать профилактические меры для защиты населения.

Связаться с учёными можно по тел. 52-94-61 (кафедра зоологии беспозвоночных БИ ТГУ).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 31 июля по 6 августа в Томской области зарегистрировано 164 обращения граждан с присасываниями клещей, из них 27 детей. Наибольшая часть обращений приходится на город Томск - 111, в том числе 21 ребенок. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 25149 человек, пострадавших от клещей, в том числе детей - 5141 человек. По данным на прошлую неделю, у 65 пострадавших от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так у 22 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 6 детей. Также зарегистрировано 43 больных (в том числе 17 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.

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