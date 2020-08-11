Абитуриенты «серебряного» возраста стали чаще поступать в Томский госуниверситет

11 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В Томском государственном университете отмечают появление магистрантов старшего возраста, которые приходят в вуз в 50-60 лет, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя управления набора вуза Евгения Павлова.

«В настоящее время 70% магистрантов ТГУ — это те люди, которые недавно окончили бакалавриат и без паузы поступают в магистратуру. Средний возраст магистрантов — от 24 до 26 лет. Но есть в этой структуре и люди более старшего поколения — 50-60 лет. Их около 2% у нас. На технические направления такие магистранты поступают реже, чаще они выбирают социально-гуманитарное направление (психология, журналистика, философия)», — сказал Павлов.

Он объяснил появление людей старшего поколения среди магистрантов изменившимся отношением к возрасту в течение последних лет.

«Это связано с тем, что в целом отношение к возрасту сейчас становится другим. Раньше считалось, что в 50-60 лет начинать что-то новое поздно. Сейчас сознание людей становится другим. Они готовы в 50-60 лет приобретать новые знания и навыки, которые позволяют им повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Так, например, люди начинают учить иностранный язык, получают новые знания в области IT», — подчеркнул собеседник.

По его словам, речь идет о состоявшихся людях, которые идут за качественным высшим образованием более высокого уровня.

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