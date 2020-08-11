Многодетная мать, заморившая ребенка голодом, получила 12 лет колонии в Томской области

Томский Обзор / Фото: 11 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Томский областной суд приговорил 31-летнюю мать семерых детей, заморившую ребенка голодом, к 12 годам 3 месяцам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба суда, в мае 2018 года женщина родила седьмого ребенка. В момент его рождения она была лишена родительских прав в отношении двоих старших сыновей. Еще четверо жили вместе с подсудимой. Во время последней беременности у плода были выявлены некоторые физические отклонения. После родов подсудимая некоторое время обеспечивала новорожденному должный уход, но затем постепенно снижала количество кормлений и размер порций, а затем полностью лишила ребенка пищи и воды.

"При этом подсудимая препятствовала контролю за физическим и психическим развитием ребенка медицинской сестре, проводившей патронаж. Она намерено не открывала дверь комнаты или не показывала ребенка, ссылаясь на то, что он спит. От истощения мальчик практически не плакал и всё время лежал в кроватке, в декабре 2018 года он скончался", - говорится в сообщении.

На суде мать объяснила свои действия физическими отклонениями ребенка. Впоследствии подсудимая планирована объяснить смерть сына врожденным заболеванием. В результате Томский областной суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в», «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью) и приговорил её к 12 годам 3 мес. лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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