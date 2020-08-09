Двое заболевших коронавирусом в Томской области скончались

9 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом, 57 человек выздоровели, двое умерли, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У обоих скончавшихся инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, сепсисом. Пациенты входили в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал ожирением, что также повлияло на ухудшение самочувствия.

У одного из вновь заболевших выявлена пневмония, у 24 признаки ОРВИ, у 25 болезнь протекает бессимптомно.

Из вновь заболевших COVID-19 у одного пневмония, у 24-х признаки ОРВИ, у 25-ти заболевание протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 44 человека.

С учетом последних данных за весь период в Томской области установлено 4626 случаев заболевания COVID-19, 3218 выздоровели, 45 умерли.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,07.

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