За сутки в Томской области выявлено более 50 случаев заражения COVID-19

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 63 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 28 из вновь заболевших выявлены признаки ОРВИ, у 9 пневмония, у 14 болезнь проходит бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 46 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлено 4776 случаев заболевания COVID-19, 3161 человек выздоровел, 43 умерли.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 1,05.

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