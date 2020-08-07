В понедельник часть жителей Черемошников останется без воды

7 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник, 9 мая, в Томске жителей части домов микрорайона Черемошники ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с проведением аварийных работ. Холодной воды не будет с 9.00 до 23.00 в домах, расположенных по адресам:

ул. 5 Армии, 36, 38, 40, 42;

ул. Блок-Пост, 24, 39;

ул. Ижевская, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 29 корпус 1, 38, 41;

ул. Кемеровская, 10, 11, 12, 14, 3а, 5, 6, 7, 8, 9;

пер. Керепетский, 10, 11, 13, 14, 16, 16а, 17, 19, 1а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 41, 6, 7, 8, 9;

пер. Китайский, 1, 3, 4, 6;

пер. Корейский, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 41;

пер. Перевалочный, 42, 44;

ул. Польская, 10, 12, 16, 16а, 4;

ул. Профсоюзная, 16, 16/1, 20, 20а, 206, 22, 236, 24, 25, 25/1, 25/2, 28, 33, 35, 35а, 37, 44;

пер. Стрелочный, 9 ст.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 8;

ул. Чепалова, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24 стр. 1, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 44, 5, 9.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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