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В понедельник часть жителей Черемошников останется без воды

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В понедельник, 9 мая, в Томске жителей части домов микрорайона Черемошники ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с проведением аварийных работ. Холодной воды не будет с 9.00 до 23.00 в домах, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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