«Газпромнефть-Восток» повышает надежность нефтедобывающего оборудования

6 августа 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На месторождениях «Газпромнефть-Востока» завершены опытно-промышленные испытания ингибиторов* солеотложений**. Их применение позволяет минимизировать негативное воздействие солей на погружное оборудование, повышая надежность его работы в несколько раз.

На месторождениях «Газпромнефть-Востока» доля скважин, осложненных солеотложениями, составляет 40% от действующего фонда. Основным методом защиты являются ингибиторы. Эти вещества препятствуют росту кристаллов соли на элементах оборудования при их контакте с попутно-добываемой водой в процессе нефтедобычи.

Солеотложения на поверхности металла могут кратно снизить эффективность работы оборудования и в последующем полностью вывести его из строя***. Избыточные солеотложения на внешней поверхности погружного электродвигателя снижают эффективность охлаждения, что может вызывать его перегрев. Кроме того, наличие отложений солей приводит к осложнениям при проведении текущего и капитального ремонта – прихвату спущенной компоновки, отсутствию прохода в эксплуатационной колонне, что ведет к увеличению продолжительности и удорожанию восстановительных работ.

Расширение линейки рекомендованных к применению ингибиторов солеотложений направлено на поиск более эффективных реагентов. Чем меньше ингибитора расходуется на единицу обрабатываемой жидкости, тем более действенным он считается. Основная задача проведения опытных испытаний состоит в подборе наибольшего количества эффективных реагентов, что в конечном итоге приводит к длительной безаварийной работе оборудования, а также к увеличению конкурентоспособности при проведении закупочных процедур и снижению стоимости затрат на его защиту от солеотложений.

Промысловые испытания новых реагентов проводились на Нижне-Лугинецком и Западно-Лугинецком месторождениях «Газпромнефть-Востока», на 7 скважинах, которые относятся к фонду, осложненному солеотложениями. В период испытаний персоналом технологической службы и химико-аналитической лаборатории фиксировались такие показатели, как стабильность работы скважин, наличие остаточного содержания ингибиторов в добываемой жидкости, фактическое наличие солеотложений на поверхности погружного оборудования при проведении ремонтных работ.

Радмир

Хусаинов начальник отдела нефтепромысловой химии «Газпромнефть-Востока» Работы по подбору дополнительных эффективных марок ингибиторов солеотложений для нужд нашего предприятия были инициированы в конце 2017 года. От лабораторного тестирования до завершения опытно-промышленных испытаний на месторождениях в среднем проходит около двух лет. Только после положительного заключения по итогам ОПИ реагенты могут быть рекомендованы к закупке, а после использованы на объектах Компании. Это долгий процесс, но он необходим, так как рынок нефтепромысловых реагентов постоянно развивается, появляются более эффективные марки при сопоставимой или даже меньшей стоимости.

В период проведения ОПИ скважины, принимающие участие в испытаниях, работали стабильно, без преждевременных отказов, что является одним из основных критериев эффективности применяемого реагента. Опытно-промышленные испытания подтвердили эффективность новых марок ингибиторов солеотложений, которые могут быть допущены к закупочным процедурам.

СПРАВКА

*Ингибиторами солеотложений называются химические вещества и их смеси, которые при добавлении их к пересыщенным водным растворам минеральных солей в соответствующей концентрации значительно снижают выделение из растворов осадков малорастворимых солей.

**Солеотложения представляют собой смесь одного или нескольких основных неорганических компонентов (гипс, кальцит, барит) с продуктами коррозии, частицами песка.

***К примеру, внутри электроцентробежного насоса находится вал, который соединен с рабочим колесом при помощи шпонки. Расстояние между деталями настолько мало, что даже при незначительном выпадении солей это расстояние сокращается настолько, что рабочее колесо перестает вращаться и происходит клин. Как следствие, выход из строя дорогостоящего оборудования и ремонт скважины.

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