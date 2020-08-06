С начала года жители Томской области выиграли более 22 млн рублей в лотереи

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За полгода жители Томской области выиграли в лотереи более 22 млн рублей, купив более 160 тыс. билетов. Совокупный выигрыш томичей уже больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Самым крупным выигрышем за полугодие для жителей региона стала квартира стоимостью 1,4 млн рублей. Среди выигрыше - загородный дом, путевка в Сочи и несколько внушительных денежных призов. Кроме того, пенсионерка из области стала счастливой обладательницей автомобиля стоимостью 700 тысяч рублей. Ей повезло в 1319-м тираже «Русское лото».

«На протяжении пяти лет я всегда покупаю на почте по 2 лотерейных билета: себе и мужу, - рассказала женщина. - В этот раз мне не удалось посмотреть программу по телевизору, поэтому результаты розыгрыша я проверила на сайте «Столото». Долго не могла поверить своим глазам, что выиграла. До сих пор хожу счастливая!»

Выигрыш победительница оформила деньгами, чтобы купить новый телевизор и компьютер, а часть денежных средств подарить детям, которых у неё пятеро.

В целом по стране за 6 месяцев 2020 года клиенты Почты России выиграли в лотереи больше 2,5 млрд рублей. Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Татарстане – 10 млн рублей.

Больше всего билетов с выигрышем в один миллион рублей приобрели клиенты Почты России в Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Тверской областях, Краснодарском крае, Республике Саха, Санкт-Петербурге и Москве.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов Технологической Компании «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

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