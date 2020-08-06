В Зырянском районе возродили «Родник силы»

6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Александр Герасимов

6 июля в 12 часов недалеко от деревни Цыганово Зырянского района состоится открытие и освящение «Родника силы». По мнению местных жителей, вода из этого родника обладает неким волшебным свойством — наполняет тело силой и крепостью.

Источник и березовую рощу около него очистил и благоустроил коренной житель деревни Цыганово, владелец базы отдыха «Иржик» Александр Герасимов. Он также построил беседку у родника, чтобы приезжающие могли там отдохнуть.

«Я каждый день проезжаю мимо родника, на работу, с работы. И редко, когда в летний период времени, там никого нет. Люди останавливаются пофотографироваться. Эта идея три года вынашивалась. Весной, в мае, мы собрали беседку на базе. И вот, залили фундамент и воплотили в реальность. Вычистили территорию, родник. Завтра уже открытие», — рассказывает Александр Герасимов.

Легенды о роднике и березовой роще, где растет редкая черная береза, Александру рассказала его мать, работник культуры Ольга Герасимова.

По легенде, раньше на территории нынешнего села жили плотники и столяры, которые украшали свои дома деревянной резьбой и, уходя на заработки по всей Сибири, учили других создавать деревянное кружево. Один из таких мастеров не вернулся домой. На распутье дорог его ждала молодая жена, не дождавшись мужа, она плакала несколько дней. Спустя долгое время на месте, где плакала эта девушка, появился росток черной березы, а рядом пробился родник. С того момента многие девушки просили счастливой женской судьбы у березы, а родник стали называть «Родником силы».

Во времена Великой Отечественной войны у родника провожали солдат на войну и там же встречали их. Уже тогда «Родник силы» и черная береза стали ценными достопримечательностями для местных жителей.

Александр Герасимов также считает, что благоустроенный родник как точка притяжения повысит туристическую привлекательность Зырянского района.

«Я понял, что нужно привлекать людей историческими местами в нашем районе. Для чего бы им нужно посетить Зырянский район?», — говорит предприниматель.

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