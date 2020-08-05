В Томске перекроют участок пр. Комсомольского

5 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В пятницу, 7 августа, в Томске перекроют участок пр. Комсомольского от ул. Герцена до пр. Фрунзе, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с работами по замене перехода тепловой сети на тепломагистрали № 2г, расположенной проспектом Комсомольским. Предполагается, что они стартуют с 21.00 7 августа и закончатся до 24.00 воскресенья, 9 августа.

В это время бригады подрядчика АО «ТомскРТС» полностью заменяют участок трубы протяженностью 189 метров и диаметром 700 мм. Это позволит обеспечить качественную подачу горячей воды и тепла жителям 86 многоквартирных домов. Реконструируемый участок тепломагистрали № 2г был включен в программу ремонта на 2020 год в связи с высокой степенью износа, из-за чего ежегодно во время гидравлических испытаний здесь выявляются многочисленные дефекты. Сегодня здесь укладывают современные энергоэффективные трубы в пенополимерминеральной изоляции. Стоимость затрат на реконструкцию участка тепломагистрали № 2г составила 28 млн руб.

Тэги/темы: