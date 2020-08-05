Томские ученые разработали новую технологию производства искусственных кровеносных сосудов

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2020 // Фото: news.tpu.ru

Ученые Томского политеха разработали новую технологию создания искусственных сосудов - графтов, которые могут быть использованы при лечении острых тромбозов. Предложенный метод эффективнее и качественнее аналогов и при этом почти в два раза дешевле, сообщает пресс-служба вуза.

«Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой, напротив, не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови», — рассказал научный сотрудник лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Евгений Больбасов.

Ученые ТПУ впервые предложили использовать для создания искусственных сосудов метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда. Это одновременно обеспечивает две ключевые характеристики графтов: качественную интеграцию материала с тканями пациента и высокую герметичность.

«Уникальность новой отечественной технологии, в том, что она намного проще и на 90 % дешевле существующих методов производства искусственных сосудов», — отметил руководитель лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Сергей Твердохлебов.

Для улучшения приживаемости имплантируемых графтов сегодня используется крайне сложная обработка и дорогостоящие препараты. Однако, по словам ученых, в результате механические и функциональные характеристики таких сосудов все равно оставляют желать лучшего. Разработка ТПУ, как отметили авторы, лишена этих недостатков.

В дальнейшем исследовательский коллектив совместно со специалистами Томского НИИ кардиологии намерен перейти к тестированию медико-биологических свойств разработанных графтов на живых тканях.

Лаборатория "Плазменные гибридные системы" Томского политеха занимается разработкой новых гибридных материалов, методик и технологического оборудования для изготовления изделий медицинского назначения для регенеративной медицины и клеточных продуктов. Научный коллектив занимается формированием кальций-фосфатных и композитных покрытий на имплантатах (изготовленных, в том числе, с использованием аддитивных технологий), разработкой биоактивных композиционных материалов для 3D-печати и 3D-принтингом биодеградируемых полимерных имплантатов с регулируемой структурой и пористостью. Также ученые изучают формование различными методами биодеградируемых скаффолдов с прогнозируемыми физико-химическими и иммуномодулирующими свойствами для тканеинженерных конструкций.

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