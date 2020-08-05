В Томске на Усова снесут 27 тополей, высадят крупномеры и живые изгороди

5 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Толстошеева

Старые тополя на ул.Усова в Томске заменят на молодые, а также высадят живые изгороди. К такому решению пришли участники выездного заседания городской ландашфтной комиссии, которое состоялось накануне, 4 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании приняли участие сотрудники городской администрации, НИ ТГУ, Лесотехнического техникума, активисты ТОС, представители регионального Центра развития городской среды, Сибирского Ботанического сада и др. Специалисты оценили физиологическое состояние 64 деревьев, большинство из которых березы и тополя, растущих на участке от пр. Ленина в направлении ул. Вершинина.

По итогам члены комиссии поддержали снос 27 аварийно-опасных тополей и одной усыхающей березы, подрезку пяти тополей, расположенных на территории Политеха. Существующие березы было решено оставить.

Инженер лесного хозяйства, преподаватель томского Лесотехнического техникума Владимир Смалев поддержал необходимость сноса поврежденных тополей.

«Вместо снесенных 60-70-летних тополей следует высадить менее высокие и громоздкие яблони и липы, а также кустарники, которые защитят пешеходов от выхлопных газов. При этом рассаживать новые породы деревьев, не вырубая тополя нерационально», — отметил Владимир Смалев.

Обсуждая породный состав компенсационного озеленения томичи большинством голосов поддержали высадку на участке от пр.Ленина до ул.Советской тополей. По мнению представителей вузов, деревья этой породы — своеобразная «визитная карточка» этого пространства, привычная нескольким поколениям горожан. Профессор кафедры ботаники ТГУ Александр Ревушкин поддержал это решение. По его мнению, старые и ломкие тополя нужно заменить на молодые, быстрорастущие тополя.

«На улице Усова сложился особый ландшафтно-архитектурный комплекс, и именно высокие тополя как раз соответствуют атмосфере магистрали», — считает он.

Во время работы комиссии ее участники оценили перспективы озеленения и сквера напротив МКЦ ТПУ, где сегодня ведется благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда». Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев сообщил, что обустраиваемом участке были оставлены только подземные коммуникации, наружные линии электропередач перенесены на противоположную сторону улицы. Это позволит высадить вдоль строящейся велодорожки высокорослые деревья с большой кроной. Изначально проектом была предусмотрена посадка здесь яблонь, но сегодня можно рассматривать возможность высадки здесь и крупномерных тополей. В качестве вариантов представители общественности предложили обустроить с южной стороны вторым рядом и живые изгороди из декоративных кустарников — спиреи, боярышника и др. Сегодня работающим по проекту специалистам предстоит рассмотреть возможность корректировки концепции озеленения общественного пространства. Дендролог Центра развития городской среды Марьяна Ильина отметила, что замена яблонь на тополя вблизи МКЦ ТПУ допустима.

Ранее сообщалось, что жители ул.Усова обращались в прокуратуру для проверки законности действий подрядчика, занимающегося благоустроительными работами. В частности, горожане отмечали варварские методы работы, которые приводили к повреждениям деревьев. Также жители отмечали неудовлетворительную работу ландшафтной комиссии, которая выносила решение о сносе деревьев без их осмотра на месте.

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