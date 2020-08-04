Томск освободил Трамвайно-троллейбусное управление от уплаты части прибыли в бюджет города

Томский Обзор / Фото: 4 августа 2020 // Фото: Владимир Дударев

Депутаты Думы Томска освободили муниципальные унитарные предприятия (МУП) от перечисления процента от прибыли в городской бюджет, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала гордумы.

Льгота распространяется на предприятия, которым в 2019 году были предоставлены субсидии из городского бюджета: ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), УМП «Спецавтохозяйство Томска» и «УМП «Томскстройзаказчик». Фактически мера поддержки будет актуальна только для ТТУ, поскольку только оно завершило 2019 год с прибылью.

Как следует из материалов на сайте Думы Томска, в 2019 году ТТУ за счет предоставления субсидии в 419,4 млн рублей получило чистую прибыль в 96,5 млн рублей. При этом 10% от этой суммы (9,6 млн рублей — ИФ) предприятие обязано перечислить в бюджет Томска.

Городской парламент принял решение предоставить предприятию льготу в виде освобождения от платежа, «учитывая финансово-экономическое состояние ТТУ, отсутствие оборотных средств для уплаты платежа в столь значительном размере, в целях исключения излишней процедуры перераспределения бюджетных средств».

Из пояснительной записки к вопросу также следует, что мэрия Томска не планировала получение дохода от части прибыли ТТУ при планировании бюджета города, поскольку ожидала, что предприятие завершит 2019 год с убытком.

Как сообщалось, в 2019 году томское ТТУ впервые за последние несколько лет завершило год с чистой прибылью. Ранее предприятие неоднократно становилось убыточным. Одним из факторов сложной финансовой ситуации являлась высокая закредитованность ТТУ. Задолженность по кредитам была погашена в 2019 году после выделения из бюджета Томска рекордной субсидии в 419 млн рублей.

Трамвайное движение в Томске было открыто 1 мая 1949 года, троллейбусное движение — 5 ноября 1967 года. Томское городское унитарное муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), занимающееся пассажирскими перевозками, было создано в 1967 году. В структуру предприятия входят трамвайное и троллейбусное депо.

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