Томичка перевела мошенникам 600 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Мошенники убедили жительницу Томска перевести им 600 тыс. рублей, чтобы спасти деньги от других злоумышленников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонили с номера «+7495». Во время разговора неизвестный представился сотрудником банка и, под предлогом совершения мошеннических действий в отношении принадлежащих ей денежных средств, убедил потерпевшую выполнить ряд операций. В итоге женщина, следуя инструкциям злоумышленников, пополнила баланс двух номеров телефонов на сумму 300 тыс. рублей. Кроме того, она несколько раз продиктовала коды, приходящие в смс-сообщениях. В итоге потерпевшая потеряла еще 300 тыс. рублей. В итоге общая сумма ущерба составила 600 000 рублей.

Всего за прошедшую неделю жертвами мошенников стали 42 жителя Томской области: 22 мужчины и 20 женщин в возрасте от 23 до 77 лет. В общей сложности они перевели мошенникам около 3 000 000 рублей.

В пресс-службе отмечают, что наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «роботу» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения операций из SMS-сообщений. Также злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности, и, получая доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства.

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