За сутки в Томской области зафиксировали 51 новый случай COVID-19, один пациент скончался

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 57 человек. Один пациент скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении уточняется, что у 12 вновь заболевших обнаружена пневмония, у 20 ОРВИ, у 19 инфекция протекает бессимптомно.

Скончавшийся пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В результате инфекции у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с крайне тяжелым течением, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 14 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлен 4261 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2781, умерших 38.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 1,01.

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