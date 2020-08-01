Встречные Volkswagen и Nissan столкнулись в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2020 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Минувшей ночью, 1 августа, в Томске столкнулись Nissan Patrol и Volkswagen Polo, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 1.30 на ул.Елизаровых, 18. По предварительным данным, 39-летний водитель NIssan при повороте налево на ул.Артема не уступил дорогу и столкнулся со второй иномаркой.

В результате происшествия, 32-летний водитель Volkswagen с травмами доставлен в больницу. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт 79, или по телефону 66-44-22.

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