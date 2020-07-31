«Плавучая поликлиника» отправится в рейс по селам Томской области в воскресенье

31 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Юбилейный, 20-й рейс, «Плавучей поликлиники» стартует в Томской области в воскресенье, 2 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В этом году социальный проект проходит в новых эпидемиологических условиях, поэтому в течение работы врачи будут соблюдать правила приема, рекомендованные Роспотребназдором.

В течение месяца томские врачи посетят населенные пункты Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов. Жители региона бесплатно смогут получить консультацию высококвалифицированных специалистов и пройти обследование на современном оборудовании.

В состав бригады вошли кардиолог, эндокринолог, невролог, терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, гинеколог, хирург, уролог, онколог, врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики.

Напомним, ранее 20-й рейс «Плавучей поликлиники» был перенесен до улучшение эпидобстановки.

Проект «Плавучая поликлиника» губернатор Томской области Сергей Жвачкин возродил в 1999 году, будучи президентом компании «Востокгазпром». С тех пор проект реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».

В 2019 году медики посетили 33 отдаленных населенных пункта региона и приняли 5 348 пациентов Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов.

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