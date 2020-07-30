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Бывшего завотделения томской ОКБ осудят за мошенничество

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Бывший заведующий отделения Томской областной клинической больницы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с мая 2014 года по июнь 2018 года подозреваемый ввел в заблуждение 15 пациентов отделения сосудистой хирургии ОКБ, которым ждали операцию нижних конечностей с установкой протезов сосудов.

Зная, что пациенты получат протезы иностранного производства за счет средств фонда ОМС, завотделения говорил, что им установят отечественные протезы, которые имеют более низкие качественные и эксплуатационные показатели. Чтобы получить более качественные протезы, врач предлагал пациентам заплатить лично ему. В итоге подозреваемый заработал таким образом около полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения). В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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