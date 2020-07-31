Супруги Резниковы из Стрежевого удостоены общественной награды «За любовь и верность»

31 июля 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Их совместная история начинается в 1969 году. Владимир Григорьевич и Любовь Семёновна познакомились ещё в школе, учились в параллельных классах. Потом Любовь дожидалась Владимира из армии. После они вместе готовились к поступлению в институт и техникум. Свадьбу сыграли 28 сентября 1974 года, а через год родилась дочь Светлана, ещё через четыре — сын Роман. В этом году супруги отмечают 46 лет совместной жизни.

В покорении Севера первопроходцем был Владимир Григорьевич. Как и многие в то время, в Стрежевой он отправился на заработки. Вскоре переехала и вся семья.

В начале 2001-го Владимира Григорьевича пригласили на работу в ОАО «Томскнефть» ВНК, а Любовь Семёновна устроилась технологом на хлебозавод. За всю трудовую жизнь у супружеской четы множество личных наград. Балкон в квартире Резниковых превратился в небольшой выставочный зал. Все кубки, медали аккуратно расставлены на полочках, дипломы и грамоты развешены на стенах. Выглядит весьма внушительно.

Карьерный рост главы семейства в «Томскнефти» прошёл от ведущего инженера-куратора до начальника отдела контрольно-ревизионного управления и управления внутреннего аудита. А вот Любовь Семёновна, когда говорят о наградах, начинает скромничать. Муж демонстрирует медаль и помогает с ответом: «Самая большая награда это то, что до сих пор по её рецептам производят хлеб, который был неоднократным победителем областных конкурсов».

Для Резниковых семья — самое главное. С этой мыслью и воспитывали детей. Если сделали выбор, значит, до конца. Что взял, то и неси. Единственное, на чём настояли родители: в семье должно быть минимум два ребёнка. Поэтому к своему 50-летию Владимир Григорьевич попросил дочь о пополнении в её семье.

Светлана подарила им внучку Олю, а своему сыну Денису — младшую сестру. Ещё на втором курсе университета Светлана решила выйти замуж. Родители сказали: «Если хочешь, "давай", но учёбу нужно закончить». И Денис воспитывался всей семьёй коллективно, бабушка с дедушкой всегда были рядом.

«Мы детям никогда не перечили. В личной жизни не мешали — и вот уже отметили серебряную свадьбу дочери, — говорит Любовь Семёновна. — Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а остальное приложится». И добавляет: «В молодости любовь одна, с возрастом она меняется. В семье нужно не только любить, но и уважать. Не стоит хотеть всё сразу, надо работать, наживать всё своим трудом».

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