Накануне в Томске загорелась «Ферганская кухня»

30 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 29 июля, в Томске загорелось здание по пр.Ленина, 121а, где располагается кафе «Ферганская кухня», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.51. До приезда пожарных из здания эвакуировались персонал и посетители. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что из здания шел дым.

Возгорание удалось ликвидировать в 19.17. В результате обгорело потолочное перекрытие возле дымохода, обуглились стены, обгорела деревянная обрешетка крыши. Площадь пожара составила 10 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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