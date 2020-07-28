Три иномарки столкнулись на трассе Томск-Мариинск

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 29 июля, на трассе Томск-Мариинск столкнулись Toyota Corolla, Nissan Diesel и Toyota Townace, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 10 километре трассы. По предварительным данным, женщина-водитель Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с Nissan и Toyota.

В результате ДТП четыре человека, среди которых 7-летний ребенок, доставлены в медучреждение для осмотра.

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