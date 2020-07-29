Томские ученые обнаружили высокое содержание микропластика в Томи в районе Коммунального моста

Ученые Биологического института Томского госуниверситета обнаружили высокое содержание микропластика в Томи. Пробы были отобраны в рамках первого в России проекта по исследованию микропластика в пресных водоемах, сообщает пресс-служба вуза.

«Обь и её притоки не случайно выбраны в качестве объекта исследования. Эта крупная водная артерия может быть одним из путей масштабного транспорта микропластика в мировой океан, — говорит учёный Биологического института ТГУ Юлия Франк. — Отбор проб на Томи (притоке Оби) проводился на участке от Кемерова (самая южная точка) до деревни Орловка Томской области (самая северная точка). На Оби исследованиями охвачены участки от Новосибирска до Каргаска. Сейчас проанализированы образцы, которые мы брали в Томске у коммунального моста через Томь. Микропластик там обнаружен даже в большем объеме, чем мы ожидали».

Как отмечает исследователь, процесс выделения синтетических частиц из проб весьма трудоёмкий. Микропластиком считаются фрагменты размером до 0,5 сантиметра. Учёные БИ ТГУ идентифицируют и исследуют элементы ещё меньшего объёма — больше всего попадается частиц от 0,3 до одного миллиметра. Для этого на начальном этапе воду процеживают последовательно через сита разного диаметра, удаляют фрагменты мусора и крупные органические остатки. Затем оставшийся материал сушат и удаляют из него все органические частицы, после чего отделяют от песчинок в очень солёном растворе, в котором микропластик всплывает на поверхность. После этого его осаждают на фильтры с очень тонкими порами. Это даёт возможность с помощью микроскопа посчитать количество частиц в одной пробе и оценить их разнообразие.

Ученые отмечают, что в отобранных ими пробах присутствуют как микросферы, например, микрогранулы, которые содержатся в косметических средствах и промышленных абразивах, так и плёнки — остатки от пакетов и микроволокна, которые зачастую представляют собой продукт распада рыболовных снастей.

Согласно данным анализа, на один кубометр воды реки Томь приходится 50 мкг микропластика или около 30 частиц. Из них больше всего микрофрагментов, затем идут микропленки и микроволокна, микросфер штуки на кубометр воды. Частично этот микропластик оседает в донных отложениях, адсорбируется на различных поверхностях, но большая его часть транспортируется в мировой океан. Сейчас одним из главных вопросов, который интересует учёных, является влияние микропластика на биологические объекты, человека в том числе.

Гидробионты потребляют микропластик вместе с кормом и напрямую заглатывают из воды, так частицы начинают путешествие по пищевым цепям. Считается, что микропластик который включает в себя различные типы полимеров (полиэтилен, полипропилен и т.д.) может оказывать токсичное влияние на различные объекты — от микроорганизмов, являющихся важной частью водных экосистем, до крупных животных, стоящих наверху пищевой цепочки. По накопленным данным у животных в результате воздействия токсичных компонентов пластиков может пострадать репродуктивная функция, работа эндокринной системы, пищеварение и так далее. Одной из ближайших исследовательских задач, которую поставили перед собой учёные Биологического института, является исследование наличия микропластика в пищеварительном тракте речных рыб и возможное влияние синтетических частиц на ихтиофауну Обь-Иртышского бассейна.

Напомним, согласно исследованиям Центра гигиены и эпидемиологии, вода в Томи соответствует требованиям безопасности по санитарно-химическим, по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Исключения составляют два участка - в районе Семейкина острова и на правом берегу в районе Речного вокзала. Здесь вода не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Тэги/темы: