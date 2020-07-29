Завтра из-за аварийных работ часть домов Октябрьского района Томска останется без воды

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 30 июля, в Томске в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях без воды останется часть домов Октябрьского района, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Белозерская, 2б, 3, 4, 4а, 5, 8в, 8г, 10, 12;

пер. Белозерский, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. Дальне-Ключевская, 25а, 25б, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60 стр.3, 61, 62, 63, 64 стр.8, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 77/1, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101а, 103а, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а;

пос. Крутоовражный, 1, 5, 6, 6 стр. 1, 67в;

пр. Мира, 1/1, 4 стр. 5;

пер. Островского, 29б;

пер. Первомайский, 1/1, 1а, 3а, 3а, 5;

пер. Проектируемый, 5, 29;

проезд Проектируемый, 3, 5, 6, 8;

ул. Пушкина, 42а;

пл. Соляная, 2 кор.5, 2 кор.6, 2 кор.7;

пер. Соляной, 13, 15, 17, 30, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 50;

ул. Харьковская, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 16, 18.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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