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Завтра из-за аварийных работ часть домов Октябрьского района Томска останется без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды останется без воды выключили воду когда дадут воду Завтра из-за аварийных работ часть домов Октябрьского района Томска останется без воды

Завтра, 30 июля, в Томске в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях без воды останется часть домов Октябрьского района, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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