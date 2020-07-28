В Томской области 53 новых случая COVID-19, один пациент умер

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 71 человека, один пациент скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 27 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно, у 21 признаки ОРВИ, у пяти — пневмония. В обсерваторах под Томском находятся 28 человек.

«Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась легочно-сердечной недостаточностью, гипертонией и постинфарктным состоянием. Умерший также входил в группу риска по возрасту», — говорится в сообщении.

За весь период в Томской области установлены 3979 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2484, умерших 31.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе поднялся до 0,78.

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