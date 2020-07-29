Томичам расскажут о казачьих традициях

29 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

На Youtube-канале Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова расскажут о казачьих традициях. Ряд видеороликов подготовлены к привычному времени проведения фестиваля «Братина», отмененного в связи с ситуацией с распространением COVID-19, сообщают представители музея.

Зрители узнают о том, во что одевались томские казаки, об их снаряжении и о полезных свойствах сибирских трав.

Традиционно фестиваль «Братина» проводится в Кривошеино, где находится одноименный «Музей казачьей культуры и быта». Кривошеино негласно считается казачьей столицей Томской земли. Здесь они живут со времён Столыпинской реформы, сохраняя свои традиции и обряды. Комплекс является воссозданным хутором казачьей станицы Кривошеинская, существующей в Томской области с 1991 года. Проживает в ней около 300 казаков. В её состав входят Кривошеинская окружная станица и Петровский, Володинский и Пудовский хутора.

Отличительной особенностью музея является архитектура строений, выполненная в виде казачьей станицы, которые в свою очередь являются экспонатами. Тут есть и атаманская изба, и часовня с колокольней, казачья праздничная веранда, лихое место, казачья кузня и домик рыбака.

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