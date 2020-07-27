«Газпром нефть» выводит проект «Палеозой» на цифровой уровень

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 27 июля 2020 // Фото: vostok.gazprom-neft.ru

«Газпромнефть-Восток», Томская область, Технологический центр «Бажен», и Томский политехнический университет запускают цифровую платформу проекта «Палеозой», нацеленного на создание технологий поиска трудноизвлекаемой нефти в Томской области. Онлайн-площадка, использующая механизмы машинного обучения, объединит огромные массивы данных и повысит эффективность совместной работы участников проекта.

Первым этапом программы цифровой трансформации проекта «Палеозой»* стало создание «Комнаты данных», в которой проектные команды из Томска, Тюмени и Санкт-Петербурга могут оперативно обмениваться данными по направлениям своей работы. В перспективе цифровая платформа, о внедрении которой на серверах Томского политеха договорились партнеры, станет комплексным решением для управления одним из сложнейших технологических проектов в регионе в сфере трудноизвлекаемых запасов.

Цифровая платформа может не только хранить результаты всех научно-исследовательских работ по изучению закономерностей строения палеозойских залежей, данные геологоразведки, поисково-оценочного бурения и разработки скважин. Алгоритмы платформы позволят обрабатывать эту информацию, анализировать ретроспективные данные и создавать цифровые двойники месторождений. Кроме того, на площадке будут аккумулироваться данные в сфере государственной поддержки, налогообложения проекта и формирования технологического полигона в Томской области. Результатом внедрения системы станет повышение качества и скорости коммуникации, а также общей продуктивности задействованных в проекте команд из разных регионов России.

«Проект „Палеозой“ находится на особом контроле губернатора Сергея Жвачкина. Цель проекта — расширение масштаба за счет создания дополнительных поисковых кластеров проведения геологоразведочных работ и открытия месторождений углеводородного сырья и его последующей добычи на территории Томской области. „Газпром нефть“ на сегодняшний день является ведущим экспертом по палеозойским отложениям в регионе», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

«Нарастающий темп реализации проекта „Палеозой“ привел к многократному росту объема информации, которую важно донести своевременно, без искажения содержания и потери качества. Цифровые технологии решают эту задачу, создавая единую информационную среду и обеспечивая равный доступ всем участникам экосистемы», — считает руководитель технологических проектов управления перспективного развития и проектной деятельности «Газпромнефть-Востока» Сергей Крылов.

«Цифровая платформа может быть тонко настроена под потребности участников реализации проекта. При этом в ней, как во многих системных решениях, заложен эффект синергии: результаты работы наших команд — администрации Томской области, „Газпром нефти“, Томского политехнического университета — будут кратно усилены при подобном цифровом взаимодействии», — руководитель проекта «Палеозой» Технологического центра «Бажен», разработчика и владельца платформы Павел Верещагин.

«Информацию коллег из „Газпром нефти“ о результатах интерпретации сейсморазведки мы объединили со своим материалом, и в итоге получили более целостную картину строения палеозоя. В будущем это позволит бурить именно те участки, где в горных породах с высокой долей вероятности может содержаться нефть и газ», — добавил инженер-исследователь лаборатории геологии ТПУ Дмитрий Коношонкин.

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