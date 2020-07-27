Томские ученые помогут ослабить коронавирус

Междисциплинарная группа учёных, в которую вошли представители ТГУ и СибГМУ, приступила к реализации масштабного проекта, который позволит получить новые фундаментальные данные о коронавирусе, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Вместе с коллегами из МГУ, ВШЭ, СГУ, и ИПЛИТ РАН специалисты выяснят факторы, обуславливающие высокую способность вируса к передаче от одного человека другому.

«В настоящее время известно около 40 видов из группы коронавирусов, все они имеют свои особенности. Например, MERS-CoV, который в 2012 году вызывал ближневосточный респираторный синдром, давал очень высокую смертность — около 35 процентов. Однако его способность к передаче от человека к человеку была существенно ниже, чем у Covid-19, поэтому тогда вспышка имела локальный характер, — объясняет руководитель лаборатории биофотоники, исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенев. — Коронавирус, с которым мы имеем дело сейчас, демонстрирует повышенную контагиозность. Одной из главных задач нового проекта является получение фундаментальных знаний об особенностях передачи вируса. Пока об этом есть лишь фрагментарные данные».

В рамках проекта исследователи будут изучать физические механизмы адгезии вирусной частицы — её способности прилипать к различным поверхностям, в том числе закрепляться на поверхности клетки. После этого возбудитель проникает внутрь «мишени» и начинает свою разрушительную деятельность. Понимание механизмов адгезии Covid-19 позволит предложить пути ослабления этой способности и выстроить эффективную систему защиты людей.

«Одним из ключевых вопросов предупреждения и лечения вирусных инфекций, в том числе Covid-19, остается быстрая и точная диагностика, — говорит Юрий Кистенёв. — Помимо стандартного набора клинических анализов в настоящее время чаще всего применяют ПЦР. Также проводится исследование специфических антител (обычно IgG и/или IgM). Для их определения используют сыворотку крови. В то же время методы биофотоники при наличии соответствующих биологических или иммунологических маркеров позволяют эффективно определять антигены, антитела или нуклеиновые кислоты в слюне. Такой анализ делается в разы быстрее и может иметь достаточно высокую точность. Сейчас на основе анализа слюны может быть диагностирован целый ряд недугов — сердечно-сосудистые заболевания, онкопатологии, СПИД и другие».

Поиском специфических маркёров учёные займутся на втором этапе проекта. Инструментами для выявления индикаторов Covid-19 выступят методы спектроскопии комбинационного рассеяния, терагерцовой и инфракрасной спектроскопии. Выделенные маркёры будут использованы для машинного обучения компьютерной модели, задачей которой будет поиск специфических «меток» в слюне пациентов.

Работать над решением этих и ряда других фундаментальных задач учёные будут в течение двух лет. Результаты проекта они представят в сентябре 2022 года. Размер финансовой поддержки РФФИ на проведение исследований составит 12 миллионов рублей.

В сообщении также отмечается, что в 2020 году группа учёных из ТГУ, СГУ, МГУ и нескольких других университетов завершает работу над другим большим проектом, также поддержанным РФФИ. Исследователи разработали новый подход к диагностике аденокарциномы — злокачественной опухоли предстательной железы. Для выявления онкопатологии и определения стадии заболевания здесь используется искусственный интеллект. Роль ТГУ и СГУ в обоих проектах заключается в поиске визуальных маркёров и создании методов машинного обучения для новых диагностических подходов, создаваемых всеми участниками научного консорциума.

Напомним, по последним данным, в за весь период в Томской области установлены 3926 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2413, умерших 30. Коэффициент распространения инфекции в регионе находится на уровне 0,74, что соответствует второму этапу выхода из режиме самоизоляции.

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