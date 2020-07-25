На трассе Томск-Самусь пьяный водитель съехал в кювет и получил травмы

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 26 июля, на трассе Томск-Самусь произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.20 на 40 километре трассы. Здесь 37-летний водитель Honda Accord совершил съезд с дороги. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован.

В сообщении отмечается, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянении. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1ст.12.8 КоАП РФ. Теперь ему водителю грозит штраф в 30 000 рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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