Завтра в Томске проверят систему оповещения населения

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2020 // Фото: freepik.com

Во вторник, 28 июля, в 15.00 в Томске будет около минуты работать сигнал «Внимание всем». В рамках комплексной проверки систем оповещения в это время в городе запустят электросирены, громкоговорители. Также будут замещены трансляции теле- и радиоканалов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10-ти общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Ранее отмечалось, что к 2030 году не менее 90% населения должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения. В связи с этим МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью работает над развитием таких систем. Проект реализуется в России уже более 10 лет — это создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. Привязка системы — территориальная, не отраслевая, и основана на принципе максимальной мобильности, как и вся система ГО. Впервые модернизированная городская система оповещения была протестирована в Томске в апреле 2016 года.

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