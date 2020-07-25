Грузовик и ВАЗ столкнулись под Томском, один человек пострадал

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 27 июля, на подъезде к Томску столкнулись ВАЗ 21093 и грузовой малотоннажный Peugeot, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.04 на 106 км автомобильной дороги подъезд к Томску от трассы Р-255. Здесь 71-летний водитель ВАЗа, двигаясь со стороны Томска, при повороте налево не предоставил преимущество грузовик. В результате произошло столкновение с грузовиком, который двигался со стороны Юрги.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21093 госпитализирован с ранениями различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: 70.мвд.рф

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