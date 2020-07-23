Kia Rio и Nissan Sunny столкнулись в томском поселке
24 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 24 июля, в районе дома номер 16 посёлка Светлый столкнулись Kia Rio и Nissan Sunny, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 11.40. По предварительным данным, водитель Kia при выполнении поворота налево не уступил дорогу встречной иномарке.
В результате ДТП три человека, в числе которых 3-летняя девочка-пассажир автомобиля Kia, доставлены в медучреждение для осмотра.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: 70.мвд.рф
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