Kia Rio и Nissan Sunny столкнулись в томском поселке

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 24 июля, в районе дома номер 16 посёлка Светлый столкнулись Kia Rio и Nissan Sunny, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 11.40. По предварительным данным, водитель Kia при выполнении поворота налево не уступил дорогу встречной иномарке.

В результате ДТП три человека, в числе которых 3-летняя девочка-пассажир автомобиля Kia, доставлены в медучреждение для осмотра.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: 70.мвд.рф

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