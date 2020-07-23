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Завтра в Томске часть домов в районе переулка Дербышеского останется без холодной воды

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Завтра, 24 июля, в Томске жителей части домов в районе переулка Дербышевского ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 9.00 до 22.00 без холодной воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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