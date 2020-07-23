Завтра в Томске часть домов в районе переулка Дербышеского останется без холодной воды

23 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 24 июля, в Томске жителей части домов в районе переулка Дербышевского ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 9.00 до 22.00 без холодной воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Войкова, 43а;

пер. Дербышевский, 15, 19, 22, 26б, 29а, 30, 33;

пер. Заозерный, 18а, 20;

ул. Карла Маркса, 50, 52, 54, 56, 77, 79, 81, 83;

пр. Ленина, 160, 162, 166, 152/1;

ул. Набережная озера, 14, 14а;

пер. Сакко, 2, 2 стр. 3, 2 стр.9.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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