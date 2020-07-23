В Томской области сотрудника ДПС подозревают в злоупотреблении полномочиями

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2020 // Фото: pixabay.com

В отношении инспектора ДПС по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, с апреля по июнь 2020 года подозреваемый сфальсифицировал протоколы об административных нарушениях в отношении двоих жителей Колпашевского района, при этом подделав их подписи. Данные материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данному факту, на основании собранных УФСБ и ОРЧ СБ УМВД материалов, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемый находится под домашним арестом, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают, что по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тэги/темы: