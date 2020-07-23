Для сквера у памятника Суворову в Томске разработают «умное» освещение

Инженеры Томского политеха занимаются разработкой системы «умного» освещения для сквера у памятника Александра Суворова в Томске на ул.Суворова, 5. По их задумке в общественном пространстве будут использоваться инновационные технологии организации комфортной среды, светотеневые инсталляции и голографические эффекты.

«В августе прошлого года к нам обратились представители Ассамблеи народов Томской области с предложением разработать проект организации светового образа памятника Суворову и прилегающей территории. Дело в том, что про памятник знают далеко не все томичи, а место, где он стоит, нуждается в благоустройстве», — говорит участница научного коллектива, доцент отделения материаловедения ТПУ Ксения Толкачева.

На отделении материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ была создана рабочая группа, в которую вошли преподаватели, студенты младших курсов и магистратуры. Осенью прошлого года они представили три варианта системы освещения.

«Мы предложили, во-первых, зонировать пространство: выделить пешеходные дорожки, центральную часть парка, сам силуэт памятника. Во-вторых — установить в сквере световые арт-объекты: инсталляции со статическими фигурными тенями. В-третьих — использовать голографические эффекты. Можно, например, установить в сквере стенд, где в определенной последовательности будут расположены геометрические фигуры разной формы, размеров и толщины. В результате взаимодействия узконаправленного источника света и геометрических элементов в темное время суток на стенде будет появляться тень в виде профиля Суворова. На поверхность стенда будет нанесен QR-код, используя который, томичи и гости города смогут узнать информацию о полководце», — поясняет разработчик.

Сам сквер, где установлен монумент, вошел в число общественных пространств, которые должны благоустроить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Комплексный проект, предусматривающий не только систему освещения, но и устройство тротуара, размещение площадок для отдыха, цветочных клумб, санацию зеленых насаждений и снос деревьев, выполнили специалисты ТГАСУ.

«Все проекты организации системы освещения были защищены перед ассамблеей и получили поддержку. Дизайн проекта утвержден. Наши сотрудники решают инженерные задачи по проектированию, занимаются подбором светотехнических и электротехнических параметров для световых приборов и голограмм. В работе участвуют специалисты АО „НИИПП“ и томской рекламной компании, которые будут производить световые приборы. Сейчас проект на стадии разработки оборудования», — уточнила Ксения Толкачева.

Напомним, памятник Александру Суворову был открыт в Томске в ноябре 2017 года по инициативе Союза армян Томской области. Монумент был подарен томичам, как «дань межнациональной дружбе» и в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году. Бюст Суворова выполнен из бронзы и весит прядка 200 килограммов. В целом вес монумента составляет около 18 тонн, его высота — 4,5 метра. Для установки памятника близ автодорожного техникума был разбит сквер, где высажены кедры в память о томичах, оказавших помощь в ликвидации последствий землетрясения.

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