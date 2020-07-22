В Томской области пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали двое

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В ночь на среду, 22 июля, в селе Батурино Асиновского района произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 2.10 на ул.Центральной, 1. Здесь Lada Kalina съехала с проезжей части в кювет. 21-летний водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения без права управления транспортными средствами. В результате ДТП он и его 16-летняя девушка-пассажир с травмами доставлены в медучреждение.

За данные нарушения в отношении водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Теперь молодому человеку грозят до 15 суток ареста или штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, водителя оштрафовали за неиспользование ремней безопасности (1000 рублей) и несоблюдение требований обязательного страхования автогражданской ответственности (800 рублей).

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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