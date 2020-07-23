Томский санаторий оштрафован за отдых детей в условиях пандемии

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Томский районный суд Томской области назначил ООО «Санаторий Космонавт» штраф в размере 150 тыс. рублей за отдых детей в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Согласно материалам дела, ООО не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности в Томской области — на территорию санатория заехало более 100 детей. Сотрудники полиции составили протолок по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, после выявления нарушения детей в течение двух дней вернули родителям.

В свою очередь, в санатории агентству заявили, что дети приезжали в учреждение по полисам ОМС для прохождения лечения, а не для отдыха.

Санаторий «Космонавт» располагается в 18 км от Томска в районе поселка Некрасово. Согласно информации учреждения, там лечат неврологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, почек, суставов, эндокринные заболевания, в частности, сахарный диабет.

Как сообщалось, режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за коронавируса, продлен в Томской области до 1 августа.

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