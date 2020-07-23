Лучших разработчиков WEB- и мультимедийных приложений приглашают принять участие в конкурсе профессионального мастерства

23 июля 2020 / Партнерский материал / Фото: предоставлено организаторами

Стартовал прием заявок на региональный этап общероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений».

В нем приглашают принять участие россиян, работающих программистами, веб-дизайнерами и разработчиками приложений не менее трех лет. Конкурс будет проходить в два этапа, на региональном и федеральном уровнях. В финале за звание лучшего и денежные призы будут бороться победители первого этапа от каждого региона.

Проведение регионального этапа конкурса в Томской области запланировано на 17 и 18 августа 2020 года. Впервые в истории соревнования будут проходить дистанционно: конкурсант сможет выполнять задания хоть у себя дома, достаточно установить онлайн-камеры и настроить видеотрансляцию согласно параметрам, которые предоставит техническая комиссия организаторов.

Каждому участнику предстоит выполнить два задания – теоретическое и практическое, их оценят по сумме набранных баллов (максимально – 100: 20 за теоретическое и 80 за практическое задание). Теоретическая часть – тест из 20 вопросов, который определит уровень профессиональных знаний конкурсанта. На ответы отводится 30 минут. Практическая часть позволит оценить квалификацию участника в навыке разработки web- и мультимедийных приложений. В основе оценки конкурсных работ практического этапа лежит методика чемпионатов WorldSkills. Участник, набравший максимальное количество баллов по итогам регионального этапа, по решению конкурсной комиссии отправляется на федеральный финал, чтобы побороться за одно из трех призовых мест.

Выдвинуть конкурсанта на региональный этап может любая компания Томской области, вне зависимости от сферы деятельности. Для этого нужно до 10 августа прислать заявку по адресу 634041, г. Томск, ул. Киевская, 76, т. (3822) 469-941, e-mail: mev@rabota.tomsk.ru, Департамент труда и занятости населения Томской области.

Томская область уже 3 раз становится площадкой для федерального этапа конкурса «Лучший по профессии»: 2014 год – «Лучший портной», 2015 год – «Лучший дозиметрист», 2018 год – «Лучший лаборант химического анализа».

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