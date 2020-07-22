«Роснефть» расширяет корпоративную систему телемедицины в регионах своей деятельности

22 июля 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Томской области компания подключила к системе телемедицины пять здравпунктов «Томскнефти», что дало возможность промысловым докторам и фельдшерам оперативно получать консультации профильных специалистов Томской областной клинической больницы — одного из ведущих медицинских учреждений региона.

Воспользоваться квалифицированной поддержкой могут медработники в вахтовом поселке Пионерном, на Игольско-Таловом, Крапивинском, Герасимовском и Лугинецком месторождениях — с этих территорий в силу их особенностей затруднена быстрая эвакуация. Обращение к коллегам из ОКБ может потребоваться в случае оказания узкой специализированной помощи, например, по направлению кардиологии, реаниматологии, комбустиологии.

По сообщению пресс-службы АО «Томскнефть» ВНК, в ближайшей перспективе технические возможности позволят передавать с месторождений в томскую больницу данные ЭКГ и другую информацию, необходимую для постановки точного диагноза и оказания помощи работникам до направления или госпитализации их в специализированный медицинский центр. Телемост будет использоваться и для дистанционного обучения медперсонала.

Главная ценность НК «Роснефть» – это её сотрудники. Повышение качества медицинского обслуживания на производственных объектах и забота о сохранении здоровья работников является приоритетным направлением социальной политики компании.

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